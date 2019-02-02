Konya Valisi Küçük Halil'in İsteğini Geri Çevirmedi

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, ilkokul 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Halil Kartal'ın isteğini geri çevirmeyerek cuma namazını birlikte kıldı.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, ilkokul 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Halil Kartal'ın isteğini geri çevirmeyerek cuma namazını birlikte kıldı.



Meram ilçesi Mehmet ve İbrahim Çelik ilkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Halil Kartal, televizyonda gördüğü Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ile tanışmak ve birlikte cuma namazı kılmak istediğini ailesiyle paylaştı.



Ailesinin yönlendirmesiyle Kartal, isteğini Konya Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.



Durumdan haberdar edilen Konya Valisi Toprak ise programının yoğun olmasına rağmen Kartal'ın isteğini geri çevirmeyerek kendisine randevu verdi. Ailesiyle valilik binasına gelen Kartal, Vali Toprak ile görüşme imkanı buldu. Kartal'a bir sürpriz yapan Vali Toprak, kendisini makam aracına alarak öğle yemeğine götürdü.



Yemeğin ardından Meram'daki Dutlu Camisi'nde cuma namazını kılan Vali Toprak ve Kartal daha sonra Vali Konağı'na geçti.



Vali Toprak, Kartal ile yakından ilgilenerek Konağı gezdirdi. Konaktaki evcil hayvanlara ilgi gösteren Kartal, asırlık anıt ağaçlara hayran kaldı.



Ziyaretin sonunda Vali Toprak, Kartal'a çeşitli hediyeler vererek derslerinde başarılar diledi.



Kartal da hayalini gerçekleştirmenin sevinciyle, istediğini geri çevirmeyen Vali Toprak'a teşekkür etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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