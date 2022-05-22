Konya Valisi Özkan: "18 yaralımız var, durumu ağır olan 6 kişiyi Konya'ya sevk ettik"

Niğde'deki otobüs kazasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Konya'nın Ereğli ilçesinde tedavisi devam eden yaralı öğrencilerle ilgili Vali Özkan'dan bilgi alıp, geçmiş olsun dileklerini iletti

KONYA - Konya Valisi Vahdettin Özkan, sabah saatlerinde Niğde'de meydana gelen otobüs kazasında yaralanan ve Konya'nın Ereğli ilçesinde hastanede tedavi eden öğrencileri ziyaret etti. Vali Özkan, Ereğli Devlet Hastanesi'ne 18 yaralı geldiğini, durumu ağır olan 6 öğrenciyi Konya'ya sevk ettiklerini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Vali Özkan'dan yaralı öğrencilerin durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Öğrencilere geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Soylu yaralılardan Konya Teknik Üniversitesi öğrencisi Ahmet Celep ile de telefonla görüştü.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Adana'dan Konya'ya dönerken Niğde'de meydana gelen otobüs kazasında yaralanan ve kaldırıldıkları Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi gören üniversite öğrencilerini ziyaret etti. Vali Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile birlikte öğrencilerin sağlık durumları ile ilgili bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Özkan, yaptığı açıklamada kazada vefat edenlere rahmet dileyerek, "Kazada vefat eden kardeşlerimiz var, kendilerine rahmet diliyoruz. Konya'mıza Ereğli ilçemize getirilen 18 yaralımız var. Sabahleyin maalesef böyle çok üzüntü verecek, hepimizi üzüntüye bırakan bir kaza haberi ile sarsıldık. Allah beterinden muhafaza etsin. Bizim buraya gelen 18 yaralımız ile ilgili biz buradan 6 hastayı daha ileri tedavi için Konya merkeze sevk ettik. Şu anda 12 kardeşimiz burada tedavi görüyor. Burada olan kardeşlerimizin genel durumları iyi. Konya'ya sevk edilen yaralılardan 2 kişinin durumu biraz daha ciddi onlarla ilgili tahkiklerimiz devam ediyor. Sabah haberi alır almaz kaymakamlığımız, jandarma, emniyet, belediyelerimiz, büyükşehir, ilçe belediyelerimiz ve diğer bütün unsurlarla kaza yerine hem yaralıların nakli hem de hastanede bunların tedavisi ile ilgili bütün birimler koordineli bir şekilde çalıştılar. Özellikle buradaki başhekimimiz, doktorlarımız, sağlık personelimiz seferber bir halde; yaralılara bakıyorlar. Ailelerimize de çok geçmiş olsun diyoruz. Tekrar vefat eden kardeşlerimize Allah rahmet etsin, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Buradaki kardeşlerimiz ile ilgili de hep alandayız, Büyükşehir Belediye Başkanımız burada, ilçe belediye başkanımız burada ve sağlık ekibimiz hep beraber takip ediyoruz" dedi.