Konya Valisi Özkan beraberinde il ve ilçe belediye başkanlarıyla Karatay bölgesini ziyaret etti - Son Dakika

Konya Valisi Vahdettin Özkan Karatay ilçe sınırları içinde restorasyonu ve yapımı süren çalışmaları yerinde inceledi.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Valisi Vahdettin Özkan, beraberinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Karatay Belediyesinin halen restorasyon çalışmalarını sürdürdüğü Obruk Hanı, Savatra Antik Kenti ve Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nı gezerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlk önce Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda incelemelerde bulunan Valisi Özkan, burada dünyada sadece Türkiye'de bulunan ve endemik bir tür olan Anadolu Yaban Koyunlarının yaşam alanları ile türün korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Karatay Belediyesi tarafından restorasyonu devam eden Obruk Hanı ile çevre düzenlemesi yapılan Kızören Obruğunda incelemelerde bulunan Özkan, burada Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'dan 800 yıllık bir geçmişe sahip olan Obruk Hanı'nın da yürütülmekte olan restorasyon çalışmalarını detaylarını dinledi.

Açıkalamada, Vali Özkan'ın son olarak Yağlıbayat Mahallesi içerisindeki Savatra Antik Kenti'ni gezdiği aktarıldı.