Konya Valisi Özkan: "Bu dönemde özellikle ev içi yoğun temaslardan kaçınmalıyız" - Son Dakika

Konya Valisi Özkan: "Bu dönemde özellikle ev içi yoğun temaslardan kaçınmalıyız"

04.03.2021 15:02

Konya Valisi Özkan: "Bu dönemde özellikle ev içi yoğun temaslardan kaçınmalıyız" Konya Valisi Vahdettin Özkan, 'Salgınla Mücadelede Dinamik Denetim Modeli Uygulama' genelgesi kapsamında pazar yerini ziyaret ederek denetim yaptı.

Konya Valisi Özkan: "Bu dönemde özellikle ev içi yoğun temaslardan kaçınmalıyız"

KONYA - Konya Valisi Vahdettin Özkan, 'Salgınla Mücadelede Dinamik Denetim Modeli Uygulama' genelgesi kapsamında pazar yerini ziyaret ederek denetim yaptı. Vali Özkan, maske, mesafe ve temizliğe uymanın tarz haline gelmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu dönemde ev, komşu ve akraba ziyaretleri, özellikle ev içi yoğun temaslardan kaçınmalıyız" dedi.

Vali Vahdettin Özkan, normalleşme sürecinde kırmızı kategoride bulunan Konya'da merkez Karatay ilçesinde bulunan Keçeciler Semt Pazarı'nı ziyaret etti. Burada denetimlerde bulunan Vali Özkan, esnafla sohbet ederek korona virüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Özkan, yaptığı açıklamada, pandemi döneminde hep beraber herkesin birbirine yardımcı olarak bu salgını bertaraf edeceklerini belirtti. Konya'da esnaf ve çiftçilerin alın teriyle parasını kazanmaya çalışırken diğer taraftan bu normalleşme dönemine katkı sunduğunu anlatan Vali Vahdettin Özkan, "Kamu görevlileri, bakanlıklarımız, belediye görevlilerimiz, bakanlıklarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve basın mensuplarımızla beraber bu virüsün bertaraf edilmesi için uymamız gereken kurallar nelerdir ve bu riskleri kontrol altına almak için el birliği ile çalışıyorlar. Bütün kurallara uyan ve buna katkı sunan hemşehrilerime öncelikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HES kodunun yaygın olarak kullanılmasını istiyoruz"

Türkiye'nin her tarafında denetim yapıldığını anlatan Vali Özkan, "Bu hem vatandaşımıza yardımcı olma hem kurala uyma noktasında hassasiyet oluşturma noktasında önemli. Burada da pazar yerimize geldik. Pazar yerlerine kurallara uyulduğunu yerinde gördük. Kurallara uymayı tarz haline getirmek önemli. Özellikle maske takılması, mesafeye uyulması ve temizlik kurallarına riayet edilmesi olmazsa olmazımız. Bu virüsün bertaraf edilmesinde her yerde aşı çok önemli. 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımıza Konyamızda da ulaşmak için bütün ilgili birimlerimiz seferber halinde çalışıyor. Şu anda 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın yüzde 65'ini aşılamış olduk. Bunun yüzde 100'e çıkarılması ve gönüllü olan herkese yapılması yönünde çalışmalar mevcut. HES kodunun yaygın olarak kullanılması önemli. Bütün iş yerlerinden bunun kullanılmasını istirham ediyoruz. Tabi bir yerin kapatılması, sokak kısıtlamaları bunların tabi ki bir külfeti vardır ama sağlığımız için alınan kararlar" dedi.

"Bu dönemde özellikle ev içi yoğun temaslardan kaçınmalıyız"

Ev toplantılarının insanları daha yüksek bir riske maruz bıraktığını kaydeden Özkan, "Bunlar güzel geleneklerimiz ama bu dönemde özellikle ev içi yoğun temaslardan kaçınmalıyız. Ev, komşu ve akraba ziyaretleri güzel adetler ama bu dönemde bu virüsü bertaraf edinceye kadar bütün Konyalı hemşehrilerimizden özel istirhamımız. Bunları biraz ötelememiz gerekiyor. Bu da yüksek derecede bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Kamu kurumlarının yaptığı hususlar önemli tabi ki ama esas önemli olan her bireye düşen sorumluluk; maske, mesafe ve temizliğe uymayı tarz haline getirmek ve özellikle bu kurallara uymayı toplu ve kapalı yerlerde toplanmamayı bir alışkanlık haline getirmek bu dönemde olmazsa olmazımız. İnşallah bütün kurallara uyarak ve birbirimize yardımcı olarak bu virüsü bertaraf edeceğiz" diye konuştu.

Konya Valisi Özkan: Bu dönemde özellikle ev içi yoğun temaslardan kaçınmalıyız
Konya Valisi Özkan: Bu dönemde özellikle ev içi yoğun temaslardan kaçınmalıyız
Konya Valisi Özkan: Bu dönemde özellikle ev içi yoğun temaslardan kaçınmalıyız
Konya Valisi Özkan: Bu dönemde özellikle ev içi yoğun temaslardan kaçınmalıyız
Konya Valisi Özkan: Bu dönemde özellikle ev içi yoğun temaslardan kaçınmalıyız

Vahdettin Özkan, Semt Pazarı, Konya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konya Valisi Özkan: 'Bu dönemde özellikle ev içi yoğun temaslardan kaçınmalıyız' - Son Dakika


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