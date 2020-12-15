Konya Valisi Özkan'dan MÜSİAD'a ziyaret

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Konya Valisi Vahdettin Özkan'a çalışmalar hakkında bilgi veren Ömer Faruk Okka, 1993 yılında kurulan MÜSİAD Konya Şubesinin şehrin ekonomisine ve kültürel yapısına katkı sağlayacak birçok projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Pandemi sürecinde de kurallara riayet ederek Konya'nın ekonomik yapısını güçlendirmek için projeler hazırlamaya devam ettiklerini ifade eden Okka, "Pandemi süreci, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik anlamda ciddi bir sıkıntıya neden olmuştur. Ancak sanayici ve iş adamlarımız bu zor dönemde tüm önlemlerini alarak kesintisiz olarak çalışmaya devam etmiştir. Her şeye rağmen sanayimizde çarklar dönmüştür, dönmeye devam etmektedir" dedi.

MÜSİAD'ın planlı birçok faaliyetinin pandemi nedeniyle gerçekleştirilemediğini kaydeden Başkan Okka, "Dünyanın dört bir yanındaki iş adamları ile üyelerimizi bir araya getireceğimiz pek çok programımızı iptal etmek zorunda kaldık. Ancak, şehrimiz için projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde hizmete giren Lojistik Merkez'den sonra, sanayicilerimizin navlun maliyetlerini düşürmek ve limana demiryolu ile doğrudan erişimi sağlamak için projeler geliştiriyoruz. Diğer yandan, işsizlik ve istihdam sorunlarına çözüm açısından Milli Eğitim Bakanlığı ile okul sanayi iş birliği protokolü imzaladık, protokol çerçevesinde Kılıçarslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini, mezun öğrencilerin istihdamının sağlanmasını, öğrencilere girişimcilik ruhu ile ahilik kültürünün kazandırılması ile sektörlerin rekabet gücünün artırılmasını amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

"İş örgütlerine büyük görev düşmektedir"

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının önemine değindi. Bu noktada MÜSİAD Konya Şubesinin, önemli projelere imza atmış bir kurum olarak Konya'nın gelişimine büyük katkı verdiğini, büyük sorumluluklar üstlendiğini dile getiren Vali Özkan, "Şehrimize katma değer sağlayacak projelerin artarak devam edeceğine inanıyorum. Konya'da üretilen ürünlerin kalitesi, uluslararası piyasada talebi artırmıştır. Bu dönemde şehirdeki firmaların uluslararası piyasada aynı sektörde birbirleriyle rekabet etmek yerine birbirlerini tamamlayıcı ürünlere yönelmeleri, böylelikle rekabet güçlerinin artırılması gerekmektedir. Bu konuda iş örgütlerine büyük görev düşmektedir" diye konuştu. - KONYA