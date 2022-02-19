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Konya Valisi Özkan'dan otobüs kazasında yaralananlara ziyaret - Son Dakika

Konya Valisi Özkan'dan otobüs kazasında yaralananlara ziyaret

19.02.2022 14:21

Konya Valisi Özkan'dan otobüs kazasında yaralananlara ziyaret Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya-Aksaray Karayolunda bir tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Konya Valisi Özkan'dan otobüs kazasında yaralananlara ziyaret

KONYA - Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya- Aksaray Karayolunda bir tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kazazedeler ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Vahdettin Özkan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Konya Şehir Hastanesine giderek, otobüs kazasında yaralanan ve tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Vali Özkan, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Yaralı vatandaşlarla konuşan Vahdettin Özkan, geçmiş olsun dileklerini iletti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, kazada yaralananlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini bildirdi. Bakan Soylu kaza hakkında bilgi aldı. Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giderek yaralı vatandaşların durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Konya Valisi Özkan'dan otobüs kazasında yaralananlara ziyaret
Konya Valisi Özkan'dan otobüs kazasında yaralananlara ziyaret
Konya Valisi Özkan'dan otobüs kazasında yaralananlara ziyaret
Konya Valisi Özkan'dan otobüs kazasında yaralananlara ziyaret

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Konya Valisi Özkan'dan otobüs kazasında yaralananlara ziyaret Konya Valisi Özkan'dan otobüs kazasında yaralananlara ziyaret KONYA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 5 ÖLÜ, 26 YARALI KONYA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 5 ÖLÜ, 26 YARALI Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 41 yaralı (4)- Yeniden Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 41 yaralı (4)- Yeniden

Vahdettin Özkan, Süleyman Soylu, Aksaray, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya Valisi Özkan'dan otobüs kazasında yaralananlara ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya Valisi Özkan'dan otobüs kazasında yaralananlara ziyaret - Son Dakika
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