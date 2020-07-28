Konya Valisi Özkan Ereğli'yi ziyaret etti - Son Dakika

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Ereğli İlçe Belediyesi Meclis Salonunda Karapınar Kaymakamı Onur Kökçü, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, kurum müdürleri, oda ve birlik başkanları, STK temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanlarının katıldığı programda tanışma ve ilçede yapılması gerekenlerle ilgili değerlendirme toplantısına katıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Ereğli'ye yaptığı ziyarette ilçede olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Tarihi ve yerel kültürüyle çok örnek alınması gereken bir ilçemiz. Bu güzellik ve zenginlikleri oluşturmada Ereğli'de yaşayan, alın teri döken, emektar çiftçiler başta olmak üzere meslek kuruluşlarımız, siyasi partilerimizin temsilcileri, kamu kuruluşlarımız, belediyelerimiz el birliği ile nasıl daha iyi bir düzeye götürürüz bunun için bu tür ziyaret ve toplantılar yapılmaktadır. İnşallah el birliği ile merkezi kuruluşlar olarak mahalli idareler, belediyelerimizle, meslek kuruluşlarıyla halkımızla, alın teri döken insanlarımızla beraber hem bireysel gelişimimiz hem sektörel anlamdaki gelişimler hem ilçemizin maddi manevi kalkınmasında neler yapabiliriz. Belediyemiz ve kamu kuruluşlarıyla beraber vatandaşlarımıza hizmet etmek üzere canla başla çalışıyorlar. Başkanımızla tanışma esnasında ilçemizle ilgili çok güzel bilgiler vermişti. İnşallah bugünkü toplantıda da biraz daha ilave ile katkı sunmuş oluruz. İlçemizle ilgili teknik olarak kuruluşlarımızla, belediyemizle mutlaka bir koordinasyon halinde olacağız" diye konuştu.

Vali Özkan'ın ardından düşüncelerini ifade eden Başkan Hüseyin Oprukçu da Ereğli'de sorun, sıkıntının ve beklentinin çok fazla olduğunu söyleyerek, "Bu anlamda da kamunun, devletin, hükümetimizin nihayetinde sizlerin ve siyasetçilerimizin hükümetimizin destekçileri olarak üzerlerine düşenleri yaptıklarında Ereğli'nin ciddi manada önünün açılacağını değerlendiriyorum" dedi. Ereğli'nin öncelikli olarak talepleri olduğunu ifade eden Oprukçu, "Ereğli Küçük Sanayi Sitesi, park yeri, kamyon garajı, panayır ve fuar alanı gibi bunların hepsinin alt yapısı mevcut onun dışında bizim Gıda İhtisas Organize Sanayi ve endüstri bölgesi kurulması ile ilgili bir talebimiz var. Şu anda OSB'de yatırımcıya tahsis edebileceğimiz, verebileceğimiz arazimiz yok. Bu anlamda yatırımcıları kaçırmamak adına çok acil bir şekilde bu projelerin hayata geçmesini çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA