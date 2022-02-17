Konya Valisi Özkan, kentteki pandemi salgını durumuyla ilgili bilgi aldı - Son Dakika

Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve sağlık yöneticilerinden kentin pandemideki güncel durumu hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Özkan'ın kentte sürdürülen pandemi dışı sağlık hizmetleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, Özkan'ın, aşılama süreci, vaka sayıları, hastanelerdeki doluluk oranlarıyla ilgili yapılan sunumlar sonrası değerlendirmede bulunduğu bildirildi.

Özellikle son haftalarda 60 yaş üstü vatandaşlarda hastaneye yatış oranının ciddi şekilde artış gösterdiğine dikkati çeken Özkan, Kovid-19 aşısını tamamlamamış vatandaşlardan aşılarını ivedilikle yaptırmaları ve kurallara uymalarını istedi.