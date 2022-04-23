Konya Valisi Özkan, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti - Son Dakika
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Konya Valisi Özkan, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

23.04.2022 13:59
Konya Valisi Özkan, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisi Ahmet Kerem Çelik'e bıraktı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisi Ahmet Kerem Çelik'e bıraktı.

Vali Özkan, kutlamalar kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Mustafa Necati İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Ahmet Kerem Çelik, Gülperi Özdemir, Okul Müdürü Caner Özdemir ve sınıf öğretmeni Ayşe Gül Aydilek'i makamında kabul etti.

Temsili olarak makam koltuğuna oturtulan Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Büyük'e okullardaki sportif faaliyetlerin, bilim etkinliklerinin ve kütüphanelerdeki kitap sayılarının artırılması talimatını verdi.

Çelik ardından, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç'u arayarak, sağlıkla ilgili projelerin hızlandırılmasını istedi.

İki öğrenciye de eğitim hayatında başarı dileyen Vali Özkan ise çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Valisi Özkan, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti - Son Dakika


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