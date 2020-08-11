Konya Valisi Özkan, maske ve sosyal mesafe denetimlerine katıldı - Son Dakika

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kentte maske ve sosyal mesafe denetimlerine katıldı.

İçişleri Bakanlığının "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla bütün illere gönderdiği genelge kapsamında, geniş kapsamlı koronavirüs denetimleri sürüyor.

Özkan ve Altay da, Alaaddin Tepesi civarında görevliler tarafından yapılan araç denetimlerine katılarak otobüs, dolmuş ve taksilerde yolcuları maske, sosyal mesafe, hijyen konusunda uyardı.

Daha çevredeki sonra iş yerleri denetimlerine katılan Özkan ve Altay, vatandaşlardan virüsün yayılmasını önlemek için çok daha hassas olmaları ve kurallara riayet etmelerini istedi.

Vali Özkan ve beraberindekiler daha sonra, hafta sonu patlamanın yaşandığı Selçuklu ilçesindeki iş yeri ve çevresinde de incelemelerde bulunarak, işletme sahibine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.