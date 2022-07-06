Konya Valisi Özkan: "Saldırıyı nefretle kınıyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Konya Valisi Özkan: "Saldırıyı nefretle kınıyorum"

06.07.2022 19:28

Konya Valisi Özkan: "Saldırıyı nefretle kınıyorum" Konya Valisi Vahdettin Özkan, hastanede görevi başındaki uzman doktorun başka bir hastanenin güvenlik görevlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Konya Valisi Özkan: "Saldırıyı nefretle kınıyorum"

KONYA - Konya Valisi Vahdettin Özkan, hastanede görevi başındaki uzman doktorun başka bir hastanenin güvenlik görevlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yaptı. Vali Özkan, saldırıyı nefretle kınadığını belirterek, başsağlığı diledi, konunun adli makamlarca soruşturulduğunu söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Yunak İlçe Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olan Hacı Mehmet Akçay (39), Şehir Hastanesi Kardiyoloji Polikliğine gelerek Uzman Dr. Ekrem Karakaya'ya poliklinik odasında silahla saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda Dr. Ekrem Karakaya hayatını kaybetti. Hastane güvenlik görevlisi de intihar etti. Olayın ardından hastaneye gelen Konya Valisi Vahdettin Özkan da bir açıklama yaptı. Vali Özkan, başka bir hastanede çalışan güvenlik görevlisi tarafından Dr. Ekrem Karakaya'ya gerçekleştirilen silahlı saldırıyı nefretle kınadığını belirterek, "Hastanemizde görevinin başında bir hekimimiz silahlı saldırıya maruz kalmıştır. Öncelikle saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bütün sağlık çalışanlarımızın kamu hizmeti karşısında insanlarımızın müteşekkir olması lazım. Hekimlerimize sağlık çalışanlarımıza uzanan eller kırılsın. Saldırıyı nefretle kınıyoruz. Maalesef üzülerek söylüyorum saldırıyı gerçekleştiren de sağlık hizmetinde çalışan bir görevli. Bunu da nefretle kınıyorum. 06.07.2022 günü saat 14.30 sıralarında, Yunak Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olan Hacı Mehmet Akçay; Şehir Hastanesinde çalışan Uzman Dr. Ekrem Karakaya'nın poliklinik odasına gelmiş ve silahlı saldırıda bulunmuştur. Maalesef hekimimiz hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren yaralı güvenlik görevlisi de daha sonra hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı nefretle kınıyoruz. Hekimimize Allah'tan rahmet, yakınları, mesai arkadasları ve tüm Sağlık Camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Konu Adli Makamlarımızca soruşturulmaktadır" dedi.

Vali Özkan, saldırıyı gerçekleştiren güvenlik görevlisinin annesinin kaybettiği bununla bağlantısı hakkındaki soru üzerine, "Onunla ilgili bütün çalışmalar çok yönlü olarak hem hastane yönetimi, güvenlik görevlileri hem savcı ile birlikte takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından da olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Konya Şehir Hastanesinde doktor olarak görev yapan Ekrem Karayaya'nın gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma işlemlerine başlanarak, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

YORUMLAR
500
Konya'daki doktora silahlı saldırı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu: Bu şiddet bitecek Konya'daki doktora silahlı saldırı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu: Bu şiddet bitecek 'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında 10 şüpheli daha tutuklandı 'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında 10 şüpheli daha tutuklandı Son dakika haber: TBMM Başkanı Şentop, Konya'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor için taziye mesajı yayımladı Son dakika haber: TBMM Başkanı Şentop, Konya'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor için taziye mesajı yayımladı
Kaynak: İHA

Vahdettin Özkan, Cumhuriyet, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya Valisi Özkan: 'Saldırıyı nefretle kınıyorum' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:39 Konya'daki doktora silahlı saldırı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu: Bu şiddet bitecek
19:31 Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan başpehlivan eşekle yaptığı antrenman görüntüleri hakkında açıklama yaptı
19:13 Sebastian Haller, Borussia Dortmund'a transfer oldu, Haaland'ın yeri doldu
18:38 Konya'da doktorun öldürülmesi sonrası Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı
18:19 AVM'de tuvaletteki kadınları görüntüleyen Suriye uyruklu sapıktan açıklama: Yakalanınca videoyu bulamasınlar diye telefonumu kırdım
18:13 Okan Buruk talimatı verdi Galatasaray yönetimi gaza bastı! Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmeler başladı
17:58 Marketten hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan şahıs "Canım çekti, üzüm çaldım" demişti, gerçek ortaya çıktı: 30 kilo pirinç ve tüp çalmış
17:53 Konya Şehir Hastanesi'nde saldırganın doktoru neden öldürdüğü ortaya çıktı! Bakan Koca paylaştı
17:46 Türkiye'de sıcaklar artınca zehirli çıyanlar aramıza karıştı! Felç bile ediyor
17:30 Fenerbahçe'den silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı: Sağlıkta şiddete hayır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 20:00:23. #1.11#
SON DAKİKA: Konya Valisi Özkan: "Saldırıyı nefretle kınıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement