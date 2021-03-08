Konya Valisi Özkan, salgınla mücadele eden kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Pandemi Danışma Merkezi ve Çözüm Merkezi ile Kriz Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek, birimlerde görevli kadın personelin "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı.

Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının acil sağlık hizmetlerinin ivedilikle karşılanması, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak, ihtiyaçların zamanında giderilmesi amacıyla oluşturulan merkezlerde incelemede bulundu.

İncelemelerinin yanında Özkan, kamu ve özel sektörün her alanında çalışmalarını sürdüren kadın personelin "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.