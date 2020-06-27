Konya Valisi Özkan yaralı tarım işçilerini ziyaret etti - Son Dakika

Konya Valisi Özkan yaralı tarım işçilerini ziyaret etti

Konya Valisi Özkan yaralı tarım işçilerini ziyaret etti Konya Valisi Vahdettin Özkan, Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve Akşehir İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınanları ziyaret etti.

Konya Valisi Özkan yaralı tarım işçilerini ziyaret etti

Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti

KONYA - Konya Valisi Vahdettin Özkan, Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve Akşehir İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınanları ziyaret etti.

Akşehir Devlet Hastanesi önünde ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Özkan hastane acil servisi önünde bekleyen yaralı tarım işçilerinin yakınları ile görüşerek başsağlığı dileyip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Özkan, "Bütün hastanelerimiz, sosyal hizmetlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız seferber durumdadır. Ne gerekiyorsa el birliği ile yapacağız. Allah böyle bir acıyı bir daha göstermesin. Bu acıyı toplum olarak el birliği ile bertaraf etmek için seferber haldeyiz. İçişleri Bakanımız aradı selamı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Milletvekillerimiz de kaza bölgesindeler. Bir ihtiyaç olursa kaymakamımız ve arkadaşlarımız burada" diye konuştu.

Vali Özkan daha sonra yaralıları ziyaret edip durumları hakkında doktorlardan bilgi alarak hastaneden ayrıldı.

Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 7 kişi hayatını kaybetti. Akşehir Devlet Hastanesi'nde 1'i çocuk 9 yaralı tedavi görüyor. İki yaralı da Konya'ya sevk edildi.

Akşehir, Yunak, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 00:04 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya Valisi Özkan yaralı tarım işçilerini ziyaret etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:23 İtalya'da baba-oğula saldıran ayının öldürülmesi kararı tepki çekti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:59 Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:12 İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı 08:35 Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Tarihin Arka Odası TRT 1'de ekranlara geri dönüyor
00:25
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
00:23
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
23:37
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
23:14
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
22:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 06:26:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya Valisi Özkan yaralı tarım işçilerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]