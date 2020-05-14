Konya Valisi Toprak, Beyşehir'de tarihi Kubadabad sarayları ve Eflatunpınar'ını ziyaret etti - Son Dakika

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Beyşehir ilçesinde tarihi Kubadabad Sarayları ile Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı ve Havuzu'nu ziyaret etti, Beyşehir Gölü'nün etrafını gezdi.

Vali Toprak'ın Beyşehir ziyaretinde, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Belediye Başkanı Adil Bayındır da eşlik etti.

Toprak, ziyaretinin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi Kubadabad Sarayları ile Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı ve Havuzu'nu ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, bu tarihi mekanların Konya'nın çok geniş bir turizm potansiyelinin çok önemli iki parçası olduğunu söyledi.

Toprak, "Büyükşehir Belediyemiz de bununla ilgili çok ciddi projeler hazırladı. Hepsi elimizde hazır, sayın turizm bakanımıza da, bunları gidip anlattık, arz ettik. O da bunların gerçekten turizme inanılmaz katkıda olacağını, çok kıymetli eserler olduğunu teyit etti ve programlarına da aldılar." dedi.

Vali Toprak, Beyşehir'de Beyşehir Gölü'nün de Konya ve Türkiye coğrafyasına ayrı bir güzellik sunduğunu vurgulayarak, "Konya denince dümdüz bir ova, tarım yapılan bir yer olarak düşünülüyor. Tamam, böyle kısımlarımız da var ama gördüğünüz gibi dağlarıyla, yeşillikleriyle, ırmaklarıyla, pınarlarıyla, kaynaklarıyla tabiat harikası bir ilimiz var. Onun için inşallah ben 5-10 seneye, herkesin kafasındaki imajdan çok farklı bir Konya'nın sadece Türkiye'ye değil dünyaya da bir vitrin olacağından adım gibi eminim." dedi.