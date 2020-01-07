Konya Valisi Toprak'ın Hadim ziyareti - Son Dakika
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Konya Valisi Toprak'ın Hadim ziyareti

7 saat önce

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak Hadim ilçesini ziyaret etti.

Konya Valisi Toprak'ın Hadim ziyareti, System.String[]

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak Hadim ilçesini ziyaret etti.

Vali Cüneyit Orhan Toprak ilçeye gelişinde ilk olarak Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan'ı makamında ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Kaymakamlık binası içinde kurulan Halk Kütüphanesinin de açılışını yapan Vali Toprak, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.


Daha sonra Hadim Belediyesi düğün salonunda Vali Toprak başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.


Muhtarların taleplerini dinleyen Vali Toprak, valilik olarak muhtarlarla sürekli yakın mesai içinde olduğunu söyledi.

Toprak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhtarlarımız seçilmiş olarak en ücra köşelerde görev yapıyorlar. Halkın temsilcileri olarak önemli görev ifa ediyorlar. Muhtarların görev alanı epey geniş. Asayiş, nüfus, ikamet, yol, su, bayındırlık hizmetleri gibi çok geniş bir alanda vatandaşlarımıza hizmet ediyorlar. Devletle halkın buluştuğu birinci kademe diyebiliriz. Vatandaşlarımızın hizmetlerden daha iyi yararlanabilmesi için gece gündüz demeden çaba sarfediyorsunuz."

Vali Cüneyit Orhan Toprak'a ilçeyi ziyareti sırasında, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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