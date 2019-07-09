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Konya Valisi Toprak'ın Yunak ziyareti

35 dakika önce

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak Yunak ilçesini ziyaret etti.

Konya Valisi Toprak'ın Yunak ziyareti, System.String[]
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak Yunak ilçesini ziyaret etti.
Vali Cüneyit Orhan Toprak ilçeye gelişinde ilk olarak Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut'u makamında ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda Vali Toprak başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Muhtarların taleplerini dinleyen Vali Toprak, valilik olarak kapılarının muhtarlara her zaman açık olduğunu belirterek, "Bugün dile getirdiğiniz sorunların çözümü noktasında başta Valiliğimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla gayret gösterdiğimizi özellikle belirtmek isterim. Talep ve istekleriniz konusunda yardımcı olmaya da hazırız." dedi.
Toplantı sonrasında Yunak Kaymakamlığı tarafından Vali Toprak'ın onuruna öğle yemeği verildi.
Yemekten sonra Vali Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindeki heyet esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Program Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın Yunak Belediye Başkanlığını ziyaret etmesiyle son buldu.
Vali Cüneyit Orhan Toprak'a ilçeyi ziyareti sırasında, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:56 Kaynak: AA
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