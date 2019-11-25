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Konya Valisi Toprak: Öğretmenlerimizin bir gazeteci yüzünden bu durumla karşılaşmaları beni üzdü
6 saat önce
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında azarladığı kişinin öğretmen değil yerel bir muhabir olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:03
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