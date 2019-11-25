Son Dakika › Dünya › Konya Valisi Toprak: Öğretmenlerimizin bir gazeteci yüzünden bu durumla karşılaşmaları beni üzdü - Son Dakika Dünya
Konya Valisi Toprak: Öğretmenlerimizin bir gazeteci yüzünden bu durumla karşılaşmaları beni üzdü
6 saat önce
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında azarladığı kişinin öğretmen değil yerel bir muhabir olduğunu belirtti.
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında azarladığı kişinin öğretmen değil yerel bir muhabir olduğunu belirtti.
Vali Toprak, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende kürsüde konuşurken bir kişiye hitaben "Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi otur da bir görelim" demiş ve bacak bacak üstüne attığı ileri sürülen söz konusu kişiyi 'nezaketsizlik' yapmakla azarlamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:09
"Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi 25 öğrencisine istismarla suçlanan öğretmenin, sınıfın camlarını kağıtla kapattığı iddia edildi Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı