Konya Valisi Toprak Pakistan'da

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindeki heyet, Pakistan'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Kızılayın Pakistan temsilcileriyle bir araya geldi.

TMV Pakistan Direktörlüğündeki buluşmaya Toprak ve beraberindeki heyette yer alan Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü'nün yanı sıra TMV PakTürk Maarif Okulları İdari İşler ve Finans Direktörü Zekai Özgün, TİKA Pakistan Koordinatörü Gökhan Umut ve Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo katıldı.

Pencap eyalet valisinin daveti üzerine Pakistan'a geldiklerini aktaran Toprak, Pakistan'daki ziyaretlerine ilişkin izlenimlerini paylaştı.

Heyet, özellikle TMV'den Pakistan'daki Türk okullarından Türkiye'ye düzenlenecek gezilerin rotasına Konya'nın da eklenmesini ve Pakistanlı öğrencilere Konya üniversitelerinin tanıtılmasını talep etti.

Türk kurumlarının Pakistan temsilcileri, Türk heyetine kurumlarının ülkedeki çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Keşmir konusunda "Valiler Konferansı" düzenlenecek

Toprak başkanlığındaki heyet, Pakistan ziyareti kapsamında Pencap Eyalet Valisi Çaudri Muhammed Server ile eyaletin iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Pencap Valiliği'ndeki ilk buluşmada, Server, Keşmir konusunda Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkürlerini ileterek, konunun İslam dünyasından valilerin katılımıyla tartışılacağı "Valiler Konferansı"nı düzenleme kararı aldıklarını açıkladı.

Heyet, Lahor Sanayii ve Ticaret Odasında eyaletin iş dünyası ve turizm sektörü temsilcileriyle buluştu.

Toprak, burada Türkiye ve Pakistan'da iki ülke yatırımcılarının yatırım yapması için çok yüksek potansiyel olduğunu kaydetti.