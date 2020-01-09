Konya Valisi Toprak'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya Valisi Toprak'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Konya Valisi Toprak'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

6 saat önce

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konya Valisi Toprak'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazeteciliğin, fedakarlık isteyen ve şartları ağır, önemli bir meslek olduğunu ifade eden Toprak, temel işlevinin insanlara bilgi akışını sağlamak ve "toplumsal olaylara ayna tutmak" olan medyanın, demokrasilerin vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığını belirtti.

Sosyal medyanın, sağladığı kolaylıkların yanında yoğun bilgi kirliliğine ve kötü amaçlı kullanıma açık olması sebebiyle oldukça hassas bir noktada bulunduğunu vurgulayan Toprak, şunları kaydetti:

"Toplumda fitne ve fesat çıkarmaya yönelik provokasyonların önüne geçmek, bunu amaçlayan odakların emellerine ulaşmalarına mani olmak noktasında basın mensuplarımız, ilkeli, doğru ve tarafsız habercilik anlayışı ile çalışarak, halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, vatandaş ile yönetim arasında köprü vazifesi gören yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadır.

Özellikle kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesinde basın mensuplarına çok büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu kapsamda ülkemizde, bölgemizde ve ilimizdeki gelişmeleri doğru şekilde algılayıp yorumlayarak halkın bilgilendirilmesinde yerel gazetelerin etkin bir rolü bulunmaktadır.

Bununla birlikte ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınması için yürütülmekte olan çalışmalar ve projelerin paylaşılması ve kamuoyu tarafından sahiplenilmesinde de yerel basının katkısı büyük olmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizde kamuoyunun gözü kulağı olan, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile görev yapan tüm basın çalışanlarına teşekkür eder, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim."

Gazeteciler Günü, Orhan Toprak, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:14 Kaynak: AA
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