Konya Valisi Vahdettin Özkan bazı hastanelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Konya Numune Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Özkan, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Abdulcelil Kalem ve Numune Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Süleyman Dönmez'den Kovid-19 salgını sürecinin başından bu yana hastanelerde yürütülen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Pandemi Eylem Planı çerçevesinde alınan, uygulanan, uygulanacak kararlar ile sürveyans çalışmalarının sonuçları, hastanelerin salgınla ilgili uzmanlarıyla değerlendirildi.

Vali Özkan, salgın süreci boyunca fedakarca ve özveriyle çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı da kutladı.