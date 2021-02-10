Konya Valisi Vahdettin Özkan çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (KONESOB) ziyaret etti.

Vali Özkan, SGK İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz'dan kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

SGK İl Müdürü Yavuz, kurum hedefleri, izleme-değerlendirme, hizmetlere erişim konularında sunum yaptı.

Çalışma hayatının iyileştirilmesi ve istihdam konuları değerlendirildi

Vali Özkan, Çalışma ve İş Kurumunda (İŞKUR) çalışma hayatının iyileştirilmesi ve istihdam konusunda yapılması gereken faaliyetleri değerlendirdi.

İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, kurumun daimi faaliyetleri, pandemi dönemindeki özellikle "kısa çalışma ödeneği" süreci ve Konya İşgücü Piyasası Analizi başlıklarında ayrıntılı sunum yaptı.

Esnafın talepleri değerlendirildi

Vali Özkan, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu ve Şoför Nakliyeci Otomobilciler Esnaf Odası (KONSOF) Başkanı Ahmet Şen'i ziyaret etti.

Mesleki ve teknik ihtiyaçların karşılanması ve meslek mensuplarının sorunları gidermek üzere Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin önemine değinen Vali Özkan, Konya'ya daha iyi hizmet vermek için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Esnafın taleplerini dinleyen Vali Özkan, talepleri Valilik İş Takip programına dahil ettirerek gerekli çalışmalar ve ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanacağını belirtti.

Vali Özkan'a, ziyaretlerinde Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu eşlik etti.