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Konya Valisi Vahdettin Özkan'dan aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Konya Valisi Vahdettin Özkan'dan aşı çağrısı Açıklaması

18.08.2021 16:05
Konya Valisi Vahdettin Özkan'dan aşı çağrısı Açıklaması, System.String[]

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 15-44 yaş grubunda vaka sayılarının arttığını belirterek, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 15-44 yaş grubunda vaka sayılarının arttığını belirterek, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Vali Özkan, Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek, Sağlık Bakanlığı tarafından Organize Sanayi Bölgesi çalışanlarına yönelik yürütülen yerinde aşı uygulama çalışmalarına katıldı.

Aşı olmak için bekleyen firma çalışanlarıyla bir süre sohbet eden Özkan, Konya Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerinden aşılama çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Özkan, burada yaptığı konuşmada, aktif vaka sayılarında 15-44 yaş grubunda ciddi bir artışın olduğuna dikkati çekerek, "Pandeminin ilk dönemlerinde Kovid-19'un yaşlıları daha fazla etkilediği, vaka ve ölüm sayılarının bu grupta daha yüksek olduğunu gördük. Bu tablo son aylarda büyük değişime uğradı." dedi.

Yaşlıların hastalar arasındaki oranının azaldığını belirten Özkan, vakaların yaş ortalamasında önemli düşüşler yaşandığını vurguladı.

Özkan, "Aktif vaka sayılarında da özellikle 15-44 yaş grubu arasında ciddi bir artışın olduğu gözlemlendi. 'Bu yaş gurubunda yer alan bireylerdeki aşılanma oranlarının da ilimiz genelinde düşük seviyede olması vaka sayılarındaki artışın en büyük sebebi' diyebiliriz. Bu yaş gurubunda olan tüm vatandaşlarımızın 'Bana bir şey olmaz' düşüncesinden bir an önce vazgeçerek aşılarını yaptırmaları gerekmektedir." diye konuştu.

Vaka sayılarındaki artışın aktif hasta sayısının da hızla yükselmesine neden olduğuna dikkati çeken Özkan, diğer dalgalarda yaklaşık 45 günde görülen vaka sayısına bu dönemde 15 günde ulaşıldığını hatırlattı.

Konya'da 3 hastane pandemi hastanesi

Vaka ve hasta sayısındaki artışın hastanelerin acil, yataklı servis ve yoğun bakımlarında da hissedildiğini ifade eden Özkan, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda merkezde bulunan 3 hastanemizi tekrardan pandemi hastanesi ilan ettiğimizi hatırlatmakta fayda görüyorum. Aktif vaka sayısı çok yüksek olmasına rağmen aşının da etkisi ile hastaneye yatış oranlarında azalma görüldü. Hastaneye yatan hastaların büyük bir kısmının aşılarını yaptırmamış ya da tamamlamamış bireyler olması aşının etkinliğini göstermektedir. Uzun bir süredir hayatımızın her alanını etkileyen Kovid-19 virüsü ile mücadele ediyoruz. Salgının seyrinin değişmesi için aşılanma çok büyük önem taşıyor. Bir an önce aşılarımızı olmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızı zaman kaybetmeden aşı polikliniklerimize aşı yaptırmaya davet ediyorum."

Vali Özkan, Konya'da şu ana kadar yaklaşık 2 milyon 90 bin doz aşı uygulandığını, bunun da yüzde 65,9 aşılanma yüzdesine karşılık geldiğini sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Vahdettin Özkan, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Valisi Vahdettin Özkan'dan aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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