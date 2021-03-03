Konya Valisi Vahdettin Özkan'dan "ev ziyaretlerini erteleyin" uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Konya Valisi Vahdettin Özkan'dan "ev ziyaretlerini erteleyin" uyarısı Açıklaması

03.03.2021 11:13
Konya Valisi Vahdettin Özkan'dan

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Kovid-19 vaka haritasında çok yüksek riskli iller grubunda yer alan Konya'nın hızla normalleşebilmesi adına vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Kovid-19 vaka haritasında çok yüksek riskli iller grubunda yer alan Konya'nın hızla normalleşebilmesi adına vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede, öğrenciden esnafa, ev hanımından çalışana, işçiden emekliye kadar her kesimden insana düşen vazifeler olduğunu vurguladı.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının rehberliğinde Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği kurallar dahilinde İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde topyekun görev aldıklarını ifade eden Özkan, "Bu mücadelenin tıbbi bir ayağı hem de önleyici tedbirler ayağı vardır. Bu önleyici tedbirlerde kamuya düşen vazifeler olduğu gibi bütün vatandaşlarımıza da düşen vazifeler vardır." dedi.

Aşının çok önemli olduğunu vurgulayan Özkan, il genelinde 51 bini ikinci doz olmak üzere yaklaşık 246 bin aşılama yapıldığını, 65 yaş üzeri vatandaşların aşılama faaliyetlerinin devam ettiğini hatırlattı.

"Filyasyon ekibi 520 bin faaliyet icra etti"

Özkan, kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları ve alışveriş merkezlerine HES kodu ile girildiğini hatırlatarak, vatandaşların duyarlı olması çağrısında bulundu.

Konya'da sağlık personeli başta olmak üzere valilik koordinasyonunda diğer kurum ve kuruluşların salgınla mücadelede aktif rol aldığını anlatan Özkan, bazı kamu çalışanlarının evde izolasyon takibi noktasında gönüllü görev aldığını söyledi.

Özkan, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Pandemi Danışma Merkezi'nde görevli, 30 kişilik ekiple salgınla ilgili sorulara cevap verdiğini, diğer 30 kişinin de evde kalması gereken hastaları takip ettiğini anımsatarak, "Filyasyon ekiplerimiz de şimdiye kadar 520 bin faaliyet icra etti. 1512 personelle 417 filyasyon ekibi alanda çalışıyor. Ayrıca bir yönergeyle evde takip edilen hastalar için izolasyon takip gruplarımız vardır. Onlar da gönüllü öğretmenlerden oluşuyor." diye konuştu.

Özkan, Sağlık Bakanlığı'nın vaka sayılarını paylaştığını hatırlatarak, maske, mesafe ve hijyenin hayatın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini, vakaların azaltılması için herkesi üzerine düşeni yapmaya çağırdı.

Kurallara uymanın bireysel sağlığı korumak için önemli olduğu kadar toplumsal sorumluluk olduğunu vurgulayan Özkan, şöyle devam etti:

"Küçük esnafımız, günübirlik çalışan insanımız, bunların hakkı hukuku da var. Kurallara uymazsak hem kendi sağlığımızı hem de toplum sağlığını tehlikeye düşürürüz. İnsanların maişetine engel olmak gibi bir vebalin içinde kendimizi bulmuş oluyoruz. Bütün hemşehrilerimizden istirhamımız bu kurallara bihakkın uymak. Konyalı hemşehrilerimiz bu noktada duyarlıdır. Hem Konya'nın iklimi, atmosferi bunu gerektiriyor. Tarihimiz, kültürümüz, medeniyetimiz hakka hukuka riayet etmemizi gerektiriyor."

"Dost sohbetleri, ev ziyaretleri, ev içi çok yoğunlaşmış toplantılar çok riskli bir durum"

İnsanların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduklarını fakat ev ziyaretleri yaptıklarını dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu zamanlarda insanlar sokağa çıkmıyor ama bu tek başına yeterli değildir. Evimize gittiğimiz zaman apartmanın içinde komşularla, dost, akraba toplantılarını devam ettiriyorsak bu belki sokağa çıkmaktan daha riskli olabilir. Evin içinde yeme, içme, maskesizlik durumunu da göz önüne alırsak kapalı ortamda sokağa çıkmadan maliyeti daha yüksek olan bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bunlar güzel gelenekler, büyüklerimizi ziyaret, dost meclisleri, sohbet hasbihal etme gelenekleri bizim geleneğimizde var, Güzel şeyler ama insanın hayat hakkını etkileyen negatif bir atmosferi bertaraf etmek için bunları öteleyeceğiz. Özellikle salgının yaygınlaşmasında Konya'da dost sohbetleri, ev ziyaretleri, ev içi çok yoğunlaşmış toplantılar kış şartlarında, kapalı ortamlarda çok riskli bir durum. Tüm hemşehrilerimizden istirhamımız, bu ev ziyaretlerinin belli bir dönem ötelenmesi."

Özkan, vatandaşların alışverişlerini de mümkün olduğu kadar kısa tutması gerektiğini vurguladı.

Denetimlerin artırılacağını da ifade eden Özkan, pazar yerlerinde ve alışveriş merkezlerinde maske kullanımı ve aynı anda alınabilecek müşteri sayısı gibi kurullara uyulması konusunda denetimlerim daha sıkı bir şekilde yapılacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığı, Vahdettin Özkan, Konya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Valisi Vahdettin Özkan'dan 'ev ziyaretlerini erteleyin' uyarısı Açıklaması - Son Dakika


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