Konya Valisi Vahdettin Özkan göreve başladı - Son Dakika

Konya Valiliğine atanan Vahdettin Özkan, görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kahramanmaraş Valiliğinden Konya Valiliğine atanan Özkan, Valilikte vali yardımcıları ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Özkan, atamasının herkes için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Özkan, kamu hizmetinin bir yerde bitip başka bir yerde başladığına işaret ederek, "Devletimizin hukuk sistemi içinde, ulusal düzeydeki stratejiler doğrultusunda ilimizde kamu hizmetlerinde iyileştirilmesi gereken alanları tespit etmek ve bunları el birliği ile yapma misyonunu ifa etmek üzere göreve başlamış olacağız. Bu görevi yaparken de elbette katılımcı bir anlayış ile mesai arkadaşlarımızla ve bütün Konyalı hemşehrilerimizle, kendilerine sunulacak hizmet nasıl olmalı sorusunu, kendilerine de sorarak o çerçevede bir hizmet sunum tarzını icra edeceğiz." diye konuştu.

Kendisini Konya'da görev yapacak olmasından ötürü şanslı hissettiğini belirten Özkan, "Böylesine güzide insanların olduğu, Hazreti Mevlana'nın bulunduğu, evliyanın, marifetin ve ilmin en fazla odaklandığı bir şehre hizmetkar olmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyorum. Bu aynı zamanda bir sorumluluk da yüklüyor. İnşallah bu sorumluluğu bütün Konyalı hemşehrilerimizle, bu arif ve çalışkan insanlarla beraber yürüteceğiz." ifadesini kullandı.