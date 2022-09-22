Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'un da katıldığı toplantıda, Konya-Karaman bölgesinin kalkınmasına yönelik çalışmalar ve ajans faaliyetleri ele alındı, savunma sanayi stratejisi çerçevesinde yapılan ve yapılacakların analizi yapıldı.

Kaynak: AA

Vahdettin Özkan, Tuncay Akkoyun, Karaman, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da MEVKA toplantısı yapıldı - Son Dakika

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