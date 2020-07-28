Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın bayram mesajında "kurallara uyalım" vurgusu - Son Dakika

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında, Konya'nın iyiliğin merkezi, güzelliklerin yaşandığı, ilim ve irfanın şekillendirdiği şehir olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının herkesin tedbirlere tavizsiz uymasıyla aşılacağını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Kovid-19 hastalığıyla mücadelede hükümetimizin yaptığı etkin çalışmalar ve insanlarımıza sunduğu hizmetler dünya için başarı örneğidir. İlimizde de valiliğimiz koordinasyonunda, başta hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız olmak üzere, belediyelerimiz, tüm kamu kuruluşlarımız adeta seferberlik halinde çalışmaktadır. Tedarik zincirinin devamı için esnafımız, çalışanlarımız, çiftçimiz gecesini gündüzüne katmaktadır. Salgınla mücadele çerçevesinde çalışan tüm emektarları saygı ve minnetle selamlıyoruz. Sağlık çalışanlarımız tam kadro büyük fedakarlıkla çalışmaktadır. Hastalığın tedavisinde gerekli tıbbi araç ve malzeme bakanlığımızca fazlasıyla Konyamıza verilmektedir. Hiçbir eksikliğimiz (personel, malzeme, ilaç, test kiti v.b.) yoktur."

Özkan, hastalığın önlenmesinde sağlık sisteminin iyi işlemesinin önemli olduğunu ifade ederek, herkesin maske, hijyen, sosyal mesafe gibi kurallara uymasının daha önemli olduğunu vurguladı.

Konya'da topum sağlığı için insanların ağırlıklı kısmının gösterdiği hassasiyeti göstermeyen vatandaşları da ısrarla tedbirlere uymaya davet eden Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Tedbirlere uymayan, sadece kendi sağlığını tehlikeye atmıyor aynı zamanda başkalarının da hayatını tehlikeye atıyor. Kamunun hukukuna ısrarla riayet etmeyenlere kararlılıkla ceza uygulanacaktır. Hastalık solunum yoluyla (nefesimizle) bulaşıyor. O halde mesafenin korunmasını her yerde hatta evimizin içinde dahi alışkanlık haline getirmeye mecburuz. Bu bakımdan maske ve mesafe kuralında taviz vermemeliyiz. Temizlikte örnek bir şehir olan Konyamızın zor zamanlardaki fedakarlığını biliyor, bu konuda sizlere güveniyoruz."

Kurban Bayramında da maske ve sosyal mesafeye uyulmasını isteyen Özkan, şöyle devam etti:

"Yoğunluktan uzak duracağız. Bu yıl akraba ve büyüklerimizin bayramlarını daha çok uzaktan iletişim araçlarıyla tebrik edeceğiz. Bu vesileyle tüm Konyalı hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, sağlıkla nice bayramlara ulaşmalarını Rabbimden niyaz ediyorum."