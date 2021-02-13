Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın ilçe ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın ilçe ziyaretleri sürüyor

13.02.2021 15:59
Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın ilçe ziyaretleri sürüyor, System.String[]

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Çeltik, Yunak, Tuzlukçu, Ilgın ve Doğanhisar'da kamu yatırım ve hizmetlerini yerinde değerlendirdi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Çeltik, Yunak, Tuzlukçu, Ilgın ve Doğanhisar'da kamu yatırım ve hizmetlerini yerinde değerlendirdi.

Özkan, ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Çeltik'te, kaymakamlık toplantı salonunda, değerlendirme toplantısı yaptı.

Kaymakam Vekili Yusuf Beran Vuran'dan faaliyetler ve devam eden kamu yatırımları hakkında bilgi alan Özkan, daha sonra Çeltik Belediye Başkanı Ali Meşe'yi ziyaret etti.

Özkan, Çeltik Belediyesi Yeni Hizmet Binası inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden yapılan çalışmalar ve kaydedilen aşama hakkında bilgi aldı.

Özkan, daha sonra Yunak'ta Kaymakam Vekili Fatih Kurt ve Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan'ı ziyaret ederek, ilçe faaliyetleri ve devam eden kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.

Özkan başkanlığında Yunak Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, kırsal kalkınma, sanayi alt yapısının iyileştirilmesi, ilçeye doğalgazın getirilmesi, çiftçilere yönelik eğitim ve rehberlik hizmetlerinin sunulması konuları istişare edildi.

Özkan, burada yaptığı konuşmada, "Yunak İlçemizin talepleri kamu kurumlarının koordinasyonuyla yürütülmekte ve yürütülmeye devam edilecektir." dedi.

İlçe ziyaretleri programı kapsamında Tuzlukçu'yu da ziyaret eden Özkan, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dilekleri iletti.

Toplantıda, İl AFAD Müdahale Eylem Planı kapsamında ilçe düzeyinde de çalışılması hususu değerlendirildi. Bu anlamda kurulan sistemin özellikle iletişim noktasında önemli bir katkı sağladığı vurgulandı. Depremin ilk 10 dakikasında tüm kurumların hızlıca koordine olmasının önemine değinildi. Kırsal kalkınma konusunda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) başta olmak üzere kurumların desteklerinden istifade hususu vurgulandı.

Özkan, ziyaret programı kapsamında gittiği Ilgın ve Doğanhisar'da da kamu yatırım ve hizmetlerini yerinde değerlendirdi.

Vahdettin Özkan, Hisarcık, Çeltik, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın ilçe ziyaretleri sürüyor - Son Dakika


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