Vali Vahdettin Özkan, Kızılören Mahallesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin merkezi Kızılören Mahallesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Özkan, vatandaşlarla sohbet etti.

Özkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen mahallelerimize geçmiş olsun. Bugün maalesef 5,1 şiddetinde bir depreme maruz kaldık. Depremin hissedilmesinden sonra bütün arkadaşlarımız seferber oldu. Muhtarlarımızla hemen iletişime geçildi. AFAD'ın koordinasyonunda Büyükşehir Belediyemiz, Meram Belediyemiz ve bütün kurumlarla beraber alanda tarama yaptık. Elhamdülillah herhangi bir can kaybı yok." diye konuştu.

Şimdiye kadar ulaştıkları bir olumsuzluk bulunmadığını kaydeden Özkan, şunları ifade etti:

"Bütün bakanlıklarımızın temsilcileri, teknik elemanlarla sabaha kadar aralıksız taramalarını devam ettirecekler. Kıyıda köşede kalmış, henüz tespit edemediğimiz, milyonda bir ihtimal dahi olsa bir sıkıntı varsa riskleri ve ihtimalleri göz önünde bulundurarak sabaha kadar arkadaşlarımızla vatandaşlarla beraber tespitlerini yapacağız. Bütün hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum. Bütün kamu kuruşları, vatandaşlarımızla beraber. İhtiyacı olan veya tedirgin olduğu için evlerine giremeyecek vatandaşlarımız varsa hem çadırlarımız hem kamu misafirhanelerimiz ve kendi evlerimiz var."

Özkan, planlı bir çalışma yürüttüklerine dikkati çekerek, "İlk etapta il koordinasyon merkezine giderek planlamaları yaptık. Biz de vatandaşlarımıza geçmiş olsun demek maksadıyla buradayız. Çevre ve Şehircilik Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve Sağlık Bakanımızın geçmiş olsun dilekleri var." dedi.