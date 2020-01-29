Konya ve Adana'da tarihi eser operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya ve Adana'da tarihi eser operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Konya ve Adana'da tarihi eser operasyonu: 11 gözaltı

6 saat önce

Konya merkezli Adana ilinde jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı.

Konya ve Adana'da tarihi eser operasyonu: 11 gözaltı, System.String[]

Konya merkezli Adana ilinde jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli Adana ilinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyonu düzenledi. Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçeleri ile Adana illinde 15 adrese düzenlenen operasyonda, 357 adet tarihi sikke, 484 adet tarihi obje (takı malzemesi, kolye, bilezik, mühür), 14 adet tarihi yüzük, 1 adet tarihi küpe, 3 adet metal arama dedektörü, 1 adet eski eser niteliği taşıyan eser, 3 adet tarihi işlemeli yüzük taşı ele geçirilirken, 1 adet beton delici ucu, 3 adet av tüfeği, 32 adet av tüfeği fişeği, 2 adet 7,62 mm G-3 fişeği, 1 adet 5,56 mm fişek, 4 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet kuru sıkı tabanca şarjörü, 142 adet kuru tabanca fişeği, 11 adet cep telefonu, 11 adet sim kartı, 3 adet hafıza kartına da el konuldu. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alınırken, firari olan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışların sürdüğü öğrenildi.


Konya İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin ifadelerinin ardından Teşekkül Halinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. - KONYA

Adana, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:09 Kaynak: İHA
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