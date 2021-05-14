KONYA VE AKSARAY'DA CUMA NAMAZI SONRASI İSRAİL'E TEPKİ - Son Dakika

KONYA VE AKSARAY'DA CUMA NAMAZI SONRASI İSRAİL'E TEPKİ

KONYA ve Aksaray'da cuma namazı sonrası Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto edip, ölenler içinde gıyabi cenaze namazı kıldı.

KONYA ve Aksaray'da cuma namazı sonrası Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto edip, ölenler içinde gıyabi cenaze namazı kıldı. Konya'da Şerafettin Cami'nde toplanan Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, cuma namazının ardından İsrail'in Filisti'ne yönelik düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabı cenaze namazı kaldı. Ardından kalabalık, İsrail bayrağını ateşe verip, saldırıyı protesto etti. Aksaray'da da Ulu Cami'nde toplanan Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, saldırılarda ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılıp, İsraİl'e tepki gösterdi. Kalabalık, protestonun ardından sessizce dağıldı.

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