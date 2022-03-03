KONYA VE AKSARAY'DA KAR YAĞIŞI; ŞEHİRLER ARASI ULAŞIM AKSIYOR - Son Dakika
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KONYA VE AKSARAY'DA KAR YAĞIŞI; ŞEHİRLER ARASI ULAŞIM AKSIYOR

03.03.2022 13:45

KONYA ve Aksaray'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

KONYA ve Aksaray'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Konya- Afyonkarahisar kara yolu ulaşıma kapatılırken, diğer noktalarda araç geçişleri kontrollü sağlanıyor.

Konya'da dün başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürüyor. Yağış ve tipi nedeniyle Konya- Afyonkarahisar kara yolu Gelemiş mevkisinde meydana gelen 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Konya- Afyonkarahisar kara yolu da geçici süre ulaşıma kapandı. Konya'yı komşu illere bağlayan Ankara, Antalya, Aksaray ve Isparta kara yolları ise hava durumuna bağlı zaman zaman araç geçişlerine kapatılıyor.

'BEREKETİN HABERCİSİ'

Kar yağışı Aksaray'da da etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Aksaray- Konya kara yolu, Bozcamahmut köyünden itibaren ulaşıma kapandı. Sümeyye Çalışkan Şubat ayı oldukça bereketli geçti. Yoğun kar yağışı aldık, şehrimiz beyaza bürünmüştü. Mart ayıyla birlikte gece saatlerinde başlayan kar yağışı arazilerde 5 ile 10 santimetreyi buldu. Aksaray'ın tekrar beyaza bürünmesi, bereketin habercisi inşallah böyle geçer diye konuştu.

KONYA VE AKSARAY'DA KAR YAĞIŞI; ŞEHİRLER ARASI ULAŞIM AKSIYOR
KONYA VE AKSARAY'DA KAR YAĞIŞI; ŞEHİRLER ARASI ULAŞIM AKSIYOR
KONYA VE AKSARAY'DA KAR YAĞIŞI; ŞEHİRLER ARASI ULAŞIM AKSIYOR

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA VE AKSARAY'DA KAR YAĞIŞI; ŞEHİRLER ARASI ULAŞIM AKSIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: KONYA VE AKSARAY'DA KAR YAĞIŞI; ŞEHİRLER ARASI ULAŞIM AKSIYOR - Son Dakika
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