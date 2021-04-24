Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Konya'da insanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadı. Kentin işlek yerlerinden Alaaddin Bulvarı, Zafer ve ile Mevlana meydanlarında ramazan ayının da etkisiyle insan ve araç hareketliliğinin çok düşük seviyede olduğu görüldü.

Polis ekipleri kentin belirlenen uygulama noktalarındaki denetimlerini sürdürüyor.

Karaman

Karaman'da normal günlerde insan yoğunluğu olan Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim.

İnsanların evlerine yakın olan market, manav gibi iş yerlerinden araç kullanmadan alışveriş yapmalarına izin veriliyor. Sokak ve caddelerdeki az sayıda kişi, polis ekiplerinin uyarısıyla evlerine gönderiliyor.

Ekipler sokaktaki kişi ve araçları durdurarak uygulama yapıyor. İzni olmayan kişilere idari yaptırım uygulanıyor.

Aksaray

Aksaray'da da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler caddeleri boş kaldı.

Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

İnsanlar yürüme mesafesindeki market ve fırınlara giderek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da kentin işlek adreslerinden Kent Meydanı başta olmak üzere Yeşilyol, Bankalar caddeleri, Ordu Bulvarı ve Uzun Çarşı'da hareketlilik çok düşük seviyede kaldı.

Polis ekipleri, şehrin giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturulan uygulama noktalarında izin belgesi denetimi yaparken dışarıya çıkanlar en yakın bakkal ve marketlerden ihtiyaçlarını temin ediyor.