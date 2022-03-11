Konya ve Karaman'da eğitime 'kar' engeli - Son Dakika

Konya ve Karaman'da eğitime 'kar' engeli

KONYA ve Karaman'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilçede yüz yüze eğitime ara verildi.

Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle başta merkez ilçeler Meram, Selçuklu ve Karatay olmak üzere Ahırlı, Akşehir, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Öğrenciler uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

2 KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle de Konya'yı komşu kentlere bağlayan karayollarından Afyonkarahisar ile Antalya yolu Seydişehir ilçesinden itibaren tüm araçların geçişine kapatıldı. Kenti Ankara ve Adana'ya bağlayan 2 karayolunda ise TIR, kamyon ve otobüslerin geçişine kapatıldı.

KARAMAN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Karaman'da da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle başta il merkezi olmak üzere Ayrancı, Başyayla, Ermenek ve Sarıveliler ilçelerinde yüz yüze eğiteme ara verildi. Öğrenciler uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.