Konya ve Mersin'de 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Konya ve Mersin'deki operasyonlarda ele geçirilen 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıtın kolluk kuvvetlerinin tek seferde ele geçirdiği en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, 03 Mart 2020 tarihinde Konya ve Mersin'de yapılan operasyonlarda 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Söz konusu kaçak akaryakıt, kolluk kuvvetlerinin tek seferde ele geçirdiği en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

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