Konya ve mersin'de 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Konya ve mersin'de 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

6 saat önce

Konya ve Mersin'de 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiİÇİŞLERİ Bakanlığı, Konya ve Mersin'deki operasyonlarda ele geçirilen 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıtın kolluk kuvvetlerinin tek seferde ele geçirdiği en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Konya ve Mersin'de 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Konya ve Mersin'deki operasyonlarda ele geçirilen 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıtın kolluk kuvvetlerinin tek seferde ele geçirdiği en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, 03 Mart 2020 tarihinde Konya ve Mersin'de yapılan operasyonlarda 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Söz konusu kaçak akaryakıt, kolluk kuvvetlerinin tek seferde ele geçirdiği en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Konya KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) dağıtıcı lisanslı firmaya ait tankerden 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi ve bu akaryakıtın söz konusu dağıtıcı firmaya ait Mersin ilinde bulunan bir dolum tesisinden yüklendiği tespit edildi. Mersin KOM Şube Müdürlüğünce söz konusu depolama tesisine yapılan aramada 5.2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Konya ve Mersin ilindeki akaryakıt kaçakçılığı olaylarında yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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ANKARA, (DHA)-

Konya ve mersin'de 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:34 Kaynak: DHA
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