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Konya ve Niğde'deki 11 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

37 dakika önce

Kayseri ve Niğde'de 11 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Konya ve Niğde'deki 11 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı, System.String[]

Kayseri ve Niğde'de 11 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilhisar ilçesinin Büğet ve Erdemli mahallelerinde TCDD'ye ait 180 metre sinyalizasyon kablosunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, H.Ş. ve Ş.Ş. olduğunu belirlediği şüphelileri operasyonla yakaladı. Şüphelilerin kablo hırsızlığının yanı sıra Kayseri ve Niğde'deki 10 hırsızlık olayının da faili olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ş, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Ş.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:12 Kaynak: AA
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