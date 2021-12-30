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Konya Vergi Dairesi Başkanı Güngör, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Konya Vergi Dairesi Başkanı Güngör, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

30.12.2021 12:07
Konya Vergi Dairesi Başkanı Güngör, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Konya Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Konya Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin dünya genelinde çektiği fotoğraflar hakkında AA Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya'dan bilgi alan Güngör, fotoğrafları tek tek inceledi.

Güngör, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin çektiği "İstanbul ve hilal", haber kategorisinde Ali Jadallah'ın çektiği "Annenin feryadı" fotoğraflarına oy verdi. Spor kategorisinde ise Güngör'ün tercihi Ali Atmaca'nın, "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafı oldu.

Güngör, tüm fotoğrafların seçilmeye değer olduğunu, anlamları açısından hepsinin tarihe düşülmüş bir not niteliği taşıdığını söyledi.

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Anadolu Ajansı, Adem Güngör, Vergi, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Vergi Dairesi Başkanı Güngör, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya Vergi Dairesi Başkanı Güngör, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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