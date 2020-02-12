Konya voleybol filesine takılı baykuşu donmak üzereyken buldu - Son Dakika

Voleybol filesine takılı baykuşu donmak üzereyken buldu

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Anadolu Lisesi'nde yardımcı personel olarak çalışan Ali Umutlu, dün okulun bahçesindeki voleybol filesine takılı baykuşu donmak üzereyken kurtardı. Veteriner tarafından muayenesi yapılan baykuş, birkaç gün sonra doğaya bırakılacak.

Anadolu Lisesi'nde çalışan Ali Umutlu, sabah okula geldiğinde bahçedeki voleybol filesinde bir kuşun olduğunu gördü. Yanına gittiğinde baykuş olduğunu fileye takılı olduğunu görünce çevredekilerinde yardımıyla takılı olduğu ipten kurtardı. Uçması için okulun bahçe duvarına koydu. Ancak soğuğun etkisiyle adete donmuş ve ayağından yaralı olan baykuş uçmayınca, okulun içine alıp karton bir kutuya koydu. Ardından da bir veterinere götürüp muayene ettirdi.

Veteriner baykuşun şoke girdiğini ve üzerindeki şoku atlattıktan sonra uçabileceğini söyledi. Umutlu da baykuşun şoku atlatıncaya kadar okulda tutup beslemeye devam ediyor. Yaşadıklarını anlatan Umutlu, şunları söyledi:

"Sabahın ilk ışıklarıyla voleybol filesinde bir kuşun asılı olduğunu gördüm. İlk işim yaşayıp yaşamadığına bakmak oldu. Kuşun yaşadığını fark edince hemen kurtarma operasyonuna başladım. Filenin ipleri baykuşun boğazına ve ayaklarına feci bir şekilde dolanmıştı. Dikkatli bir şekilde çözmeye başladım. Kurtardıktan sonra donmak üzere olan baykuşu okulun içine alarak sıcak bir ortamda kendine gelmesinin sağladım. Veterinere götürüp tedavi ettirdim. Şokta olduğunu söyledi. Şimdi baykuşun şoku atlatıp uçmasını bekliyoruz. Bir kaç gün içinde doğaya bırakacağım. Şimdilik okulda karton kutuda besliyorum."