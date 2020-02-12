Konya voleybol filesine takılı baykuşu donmak üzereyken buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya voleybol filesine takılı baykuşu donmak üzereyken buldu - Son Dakika

Konya voleybol filesine takılı baykuşu donmak üzereyken buldu

6 saat önce

Voleybol filesine takılı baykuşu donmak üzereyken bulduKONYA'nın Seydişehir ilçesinde Anadolu Lisesi'nde yardımcı personel olarak çalışan Ali Umutlu, dün okulun bahçesindeki voleybol filesine takılı baykuşu donmak üzereyken kurtardı.

Voleybol filesine takılı baykuşu donmak üzereyken buldu

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Anadolu Lisesi'nde yardımcı personel olarak çalışan Ali Umutlu, dün okulun bahçesindeki voleybol filesine takılı baykuşu donmak üzereyken kurtardı. Veteriner tarafından muayenesi yapılan baykuş, birkaç gün sonra doğaya bırakılacak.

Anadolu Lisesi'nde çalışan Ali Umutlu, sabah okula geldiğinde bahçedeki voleybol filesinde bir kuşun olduğunu gördü. Yanına gittiğinde baykuş olduğunu fileye takılı olduğunu görünce çevredekilerinde yardımıyla takılı olduğu ipten kurtardı. Uçması için okulun bahçe duvarına koydu. Ancak soğuğun etkisiyle adete donmuş ve ayağından yaralı olan baykuş uçmayınca, okulun içine alıp karton bir kutuya koydu. Ardından da bir veterinere götürüp muayene ettirdi.

Veteriner baykuşun şoke girdiğini ve üzerindeki şoku atlattıktan sonra uçabileceğini söyledi. Umutlu da baykuşun şoku atlatıncaya kadar okulda tutup beslemeye devam ediyor. Yaşadıklarını anlatan Umutlu, şunları söyledi:

"Sabahın ilk ışıklarıyla voleybol filesinde bir kuşun asılı olduğunu gördüm. İlk işim yaşayıp yaşamadığına bakmak oldu. Kuşun yaşadığını fark edince hemen kurtarma operasyonuna başladım. Filenin ipleri baykuşun boğazına ve ayaklarına feci bir şekilde dolanmıştı. Dikkatli bir şekilde çözmeye başladım. Kurtardıktan sonra donmak üzere olan baykuşu okulun içine alarak sıcak bir ortamda kendine gelmesinin sağladım. Veterinere götürüp tedavi ettirdim. Şokta olduğunu söyledi. Şimdi baykuşun şoku atlatıp uçmasını bekliyoruz. Bir kaç gün içinde doğaya bırakacağım. Şimdilik okulda karton kutuda besliyorum."

Konya voleybol filesine takılı baykuşu donmak üzereyken buldu

Anadolu Lisesi, Seydişehir, voleybol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz
Ekrem İmamoğlu FETÖ'cü danışman iddialarına yanıt verdi: AK Parti döneminde de çalıştı Son dakika: ABD savaş uçakları, Esed rejimini vurdu İstanbul'da park tartışması: Defalarca araca çarptı, bahçeye uçtu

Son Dakika Haberleri
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi
15:08 10 Burda AVM'de Şubat sahnesi eğlence dolu
14:43 Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı söylenen Hadise, haberlere sessiz kalıp Reynmen'in şarkısını söyledi
16:01 Volkan Konak'ın vasiyetini anlattı: Beni yakıp küllerimi Karadeniz'in üzerinden savurun

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 17:03:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya voleybol filesine takılı baykuşu donmak üzereyken buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]