Konya'ya 10 bin fidan dikilecek - Son Dakika

Konya'da kurulacak "Hazreti Mevlana Sevgi Ormanı" için çalışmalara başlandı.

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) Konya Temsilcisi Muhammed Ali Demirhan, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaya katkı için Konya halkına ve Türkiye'ye etkinliğe katılmaları için çağrıda bulundu.

Demirhan, fidan bağışlamak isteyenlerin www.dikiliagacimvar.com üzerinden 10 lira karşılığı fidan bağışı yapabileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu bağış Konya'ya ve insanlığa güzel bir hediye. Etkinliğin ilk amacı Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) hadisinde geçen 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin' sözüdür. Ben bu sözden ilham aldım ve başta bütün Konyalılar olmak üzere tüm Türkiye'yi bu etkinliğe katılmaya davet ediyorum."

Projeyle 10 bin fidanın Konya Orman Bölge Müdürlüğünün belirlediği alanlara gönüllüler tarafından dikilmesi hedefleniyor.