Konya'ya 507 milyonluk alt yapı yatırımı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Konya'nın 31 ilçesinde devam eden alt yapı yatırımları, temeli atılacak yatırımlar ve projelendirilen yatırımlarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, şehrin üstüne olduğu kadar altına da yatırımın şart olduğuna dikkati çekti.

Gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak için bu tür yatırımların yapılması gerektiğini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Şehrimiz kazılacak, gittiğimiz birçok yerde kazılar göreceğiz. Biraz zahmetini çekeceğiz ama yapılan yatırımın 3 sene sonra, 5 sene sonra ne kadar kıymetli olduğunu bizden sonraki nesillere güzel bir çevre, güzel bir Konya ve su bırakarak hissettireceğiz inşallah. İnsanımıza hizmet için ne yapılması gerekiyorsa biz iktidar olarak, bakanlıklarımız olarak hiçbir yeri ayırt etmeksizin elimizden gelen desteği ve gücü veriyoruz. O yüzden Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, bir Konyalı hemşehrisi olarak gerek Konya'ya, gerekse bütün Türkiye'de vermiş olduğu bu altyapı ve çevreyi koruma destekleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Hayat denince su akla gelir. Hayatın olmazsa olmazıdır. Yeterli ve kaliteli suya erişim yönünde büyükşehir belediyemiz başta olmak üzere bütün ilçe belediyelerimiz ve KOSKİ'miz Konya'mızda insanlarımıza yeterli ve kaliteli suyla buluşturması yönündeki çabalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Konya'da atık suyun yüzde 83'ü arıtılıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOSKİ'nin Konya'daki atık suyun yüzde 83'ünü arıtmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bununla yetinmiyoruz, inşallah bu konudaki hedefimiz yüzde 95'in üzerine çıkmak. Konya Atık Su Arıtma Tesislerimizde biyogazdan elektrik enerjisi elde ederek tesislerimizde kullanıyoruz. Böylece Atık Su Arıtma Tesisimizin işletme maliyetini yarıya düşürmüş oluyoruz." diye konuştu.

Altay, yapımı devam eden 26 altyapı yatırımının maliyetinin 173 milyon 817 bin lira olduğunu paylaşarak şunları kaydetti:

"Bugün temelini atacağımız 14 alt yapı tesisimiz mevcut. Bunların maliyeti de 182 milyon 234 bin lira. Ayrıca bu sene yapımına başlayacağımız 13 alt yapı yatırımız daha bulunuyor. Bunların maliyeti de 151 milyon 614 bin lira. Devam eden, bugün temelini atacağımız ve bu sene yapacağımız 53 alt yapı yatırımımızın toplam maliyeti 507 milyon 666 bin lirayı buluyor. Bu yatırımlarla Konya'mızın alt yapısını güçlendiriyoruz. Şehrimize değer katacak, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlarımızın şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Kuraklığa da değinen Altay, "Dünya bizim evimiz ve onu korumak zorundayız. Ülkemiz de küresel iklim değişikliği ve kuraklıkla karşı karşıyadır. Bize düşen bu olumsuzluğu en aza indirmek ve hemşehrilerimizi daha çok bilinçlendirmek. Bizim bir damla suyumuz dahi çok değerlidir." ifadesini kullandı.

Programın sonunda protokol üyelerinin butona basmasıyla KOSKİ'nin altyapı yatırımlarının temeli atıldı.