Konya'ya gelenlere 14 gün evde karantina uyarısı - Son Dakika

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Konya'ya gelenlere 14 gün evde karantina uyarısı
6 saat önce
KONYA'da kent merkezi girişlerinde araçları durduran polisler, sürücü ve yolculara 14 gün evlerinde karantina uygulamaları yönünde uyarıda bulundu.
KONYA'da kent merkezi girişlerinde araçları durduran polisler, sürücü ve yolculara 14 gün evlerinde karantina uygulamaları yönünde uyarıda bulundu.
Kentte koronavirüs tedbirleri artırılırken, Vali Cüneyit Orhan Toprak da, esnaf ve gıda marketlerini ziyaret edip, incelemede bulundu. Kent girişlerinde önlem alan polis ekipleri ise, özel araçları durdurup, sürücülere ve yanındakilere 14 gün evlerinde karantina uygulamaları yönünde uyarıda bulundu. ?
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:42 Kaynak: DHA
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