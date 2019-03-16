Konya'ya Rize Darbesi

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Atiker Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Atiker Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada Filipovic'in ceza sahası içinde yaptığı hatayla topu kapan Vedat Muriç, topu ağlarla buluşturdu. 0-1 23. dakikada orta alandan gelişen Rizespor atağında, Melnjak'ın ceza sahası dışından vurduğu şut kalenin solundan az farkla auta çıktı. 27. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Jonsson'un verdiği pas sonrası ceza sahası içinde Zuta'nın şutu, savunmadan sekerek oyun alanına döndü. 43. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Serkan'da kaldı.



51. dakikada sağ kanattan Jahovic'in pasına hareketlenen Ömer Ali'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Gökhan topu kornere çeldi. 62. dakikada Konyaspor atağında, Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda top direkten oyun alanına döndü. 67. dakikada Vedat Muriç'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Samudio, topu kaleci Serkan'ın sağından ağlara gönderdi. 0-2 77. dakikada Rizespor ceza sahasında Skubic, Awaziem'in göğsüne ayağıyla yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 82. dakikada Hurtado'nun pasına hareketlenen Jahovic'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıktı.



KÜNYE



Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Alpaslan Dedeş xx Konyaspor: Serkan x, Skubic x, Uğur xx, Filipovic x, Zuta x, Volkan xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Hadziahmetovic xx (Jahovic dk.46 xx), Milosevic xx, Mücahit x (Hurtado dk.59 xx) Yedekler: Ertuğrul, Ali Turan, Selim, Opanasenko, Ferhat, Jevtovic, Traore, Ali Çamdalı, Teknik Direktör: Aykut Kocaman Rizespor: Gökhan xx, Abdullah xx (Moroziuk dk. 61 x), Awaziem xx, Abarhoun xx, Melnjak xx, Azubuike xx, Musa xx, Samudio xxx (Nakoulma 88.dk ?), Boldrin xx, Aatif Chahechouhe x (Aminu dk. 75 x), Muriqi xxx Yedekler: Cihan Topaloğlu, Koray, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Mustafa Saymak, Saadane, Çınar Teknik Direktör: Okan Buruk Goller: Vedat Muriç (dk. 2) Samudio (dk. 67) (Rizespor) Sarı kart: Musa, Abdullah (Rizespor), Volkan (Konyaspor) Kırmızı Kart: Skubic (dk. 77) (Konyaspor)



(İHA)

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