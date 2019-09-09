Son Dakika Haberleri: Konya'ya şehit ateşi düştü
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Konya'ya şehit ateşi düştü

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Spingin Tepesi üs bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın acı haberi memleketi Konya'ya ulaştı.

Konya'ya şehit ateşi düştü, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Spingin Tepesi üs bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın acı haberi memleketi Konya'ya ulaştı.
Spingin Tepe üs bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı, yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Şehit Sarı'nın acı haberi Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki ailesine haber verildi. Sarı'nın bugün ikindi namazının ardından düzenlenecek törenle Konya Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,-

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Hakkari, Piyade, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:26 Kaynak: DHA
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