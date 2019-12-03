Konya'ya şehit ateşi düştü
6 saat önce
Sayın yazı işleri müdürleri,'Konya'ya şehit ateşi düştü' başlığıyla verdiğimiz haberde, şehit Uzman Çavuş Recep Özmen'e ait olduğunu belirttiğimiz üniformalı fotoğrafı, kaynağından yapılan düzeltme nedeniyle iptal ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:44 Kaynak: DHA
Sayın yazı işleri müdürleri,
'Konya'ya şehit ateşi düştü' başlığıyla verdiğimiz haberde, şehit Uzman Çavuş Recep Özmen'e ait olduğunu belirttiğimiz üniformalı fotoğrafı, kaynağından yapılan düzeltme nedeniyle iptal ediyoruz. Şehit Özmen'e ait, doğru olan ekteki fotoğrafın kullanılmasını rica ederiz. DHA
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