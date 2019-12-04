Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ KONYA'YA GETİRİLDİ

Hakkari'de, yol kontrol noktasında piyade tüfeğine monte edilen bomba atar mühimmatının patlaması sonucu göğsünden yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen'in (25) cenazesi, düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Konya'ya getirildi.

Şehit Özmen'in cenazesini Konya Havalimanında protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve askerler karşıladı. Şehit Özmen'in cenazesinin uçaktan indirildiği sırada eşi Beyza Özmen ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze aracına konulan Özmen'in naaşı baba ocağı Akşehir'e götürüldü. Şehit Özmen'in cenazesi İmaret Camii'nde öğle namazı sonrası düzenlenecek dini ve askeri törenin ardından Akşehir Şehitliği'ne defnedilecek.