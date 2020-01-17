Konya'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Konya'ya şehit ateşi düştü

6 saat önce

Konya'ya şehit ateşi düştüHAKKARİ'de nöbet sırasında yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit düşen sözleşmeli piyade er Fevzi Altınayak'ın (22) şehadet haberi, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı.

Konya'ya şehit ateşi düştü

HAKKARİ'de nöbet sırasında yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit düşen sözleşmeli piyade er Fevzi Altınayak'ın (22) şehadet haberi, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Baba Mehmet Altınayak'ın, cuma namazı sonrası geldiği evinde, oğlunun şehit olduğunu öğrendiği belirtildi.

34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nda görev yapan, 1 yıllık sözleşmeli er Fevzi Altınayak, bu sabah Demirtepe Üs Bölgesi'nde, nöbet sırasında yaralandı. Derecik Sahra Sıhhiye Hastanesi'ne kaldırılan Altınayak, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Altınayak'ın acı haberi, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet Altınayak ve annesi Elif Altınayak'a askeri yetkililer tarafından verildi. Baba Altınayak'ın, cuma namazı için gittiği camiden dönüşte, oğlunun şehit olduğunu öğrendiği belirtildi. Acılı ailenin evine Türk bayrağı asıldı.

Bekar ve 5 kardeş olan Fevzi Altınayak'ın cenazesinin yarın mahalle mezarlığına defnedilmesi bekleniyor.

Konya'ya şehit ateşi düştü

Ilgın, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:58 Kaynak: DHA
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