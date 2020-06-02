Konya'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

Konya'ya şehit ateşi düştü

SİİRT'in Pervari ilçesinde operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı aracın uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın (26) memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine ateş düştü.

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SİİRT'in Pervari ilçesinde operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı aracın uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın (26) memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine ateş düştü.

Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın şehit olduğu haberi, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde oturan ağabeyi Murat Aydoğan'a ulaştı. Acı haberi askeri yetkililerden alan Aydoğan, gözyaşlarına boğuldu. Yakınları ve komşuları, taziye için Türk sayrağı asılan şehit evine akın etti. Burak Aydoğan'ın anne ve babasının yıllar önce boşandığı belirtildi. Evli olan şehit Burak Aydoğan'ın annesi Özlem Akgül'ün Tekirdağ'dan cenaze için Konya'ya gelmek üzere yola çıktığı bildirildi.Şehit Aydoğan'ın cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Seydişehir'de toprağa verilmesi bekleniyor.

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Seydişehir, Aydoğan, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 07:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

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