Konya'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, terör operasyonunda yaralanan Uzman Çavuş Ali Konukcu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Konukcu'nun Konya'nın Derbent ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.
Dörtyol Komando Tabur Komutanlığı emrinde görev yapan Uzman Çavuş Ali Konukcu, 18 Temmuz'da terör operasyonunda çıkan çatışmada yaralandı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedaviye alınan Konukcu, doktorların tüm müdahalesine karşın şehit oldu.Şehit Konukcu'nun acı haberi Konya'nın Derbent ilçesi Arapözü Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
Şehit Ali Konukcu'nun bugün Derbent ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.