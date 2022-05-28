KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
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KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

28.05.2022 23:45

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın acı haberi, memleketi Konya'daki ailesine ulaştı.

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın acı haberi, memleketi Konya'daki ailesine ulaştı.

Uzman Çavuş Hasan Çatal, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit oldu. Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'ndan Irak'ın kuzeyinde başlatılan operasyonda görevlendirilen Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın şehadet haberi, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde oturan Zeynep ve Zekeriye Çatal çifti ile eşi Zeynep Çatal'a verildi. Acı haberle birlikte şehit evine Türk bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi. Şehit Çatal'ın bir erkek ve bir kız çocuğu olduğu öğrenildi.

KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika


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